Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Milli Oyuncu Mirza Lagumdzija'yı Transfer Etti
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon için milli smaçör Mirza Lagumdzija'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Mirza, geçtiğimiz sezon Efeler Ligi'nde 'En iyi smaçör' ödülünü kazanmıştı.
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, milli oyuncu Mirza Lagumdzija'yı transfer etti.
Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında milli smaçör Mirza Lagumdzija'yı kadrosuna kattı. 2018-2019 sezonunda Arkas Spor ile profesyonel kariyerine başlayan Mirza, sonrasında Halkbank formasını terletti. 2023-2024 sezonu Efeler Ligi'nin 'En iyi smaçör' ödülünü alan Mirza, yeni sezonda çubuklu formamız ile mücadele edecek. Mirza Lagumdzija'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor