Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Halit Kurtuluş'u Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, 23 yaşındaki orta oyuncu Halit Kurtuluş'u kadrosuna katarak yeni sezon için planlamasını sürdürüyor. Voleybolcu, Fenerbahçe'de 2025-2026 sezonunda mücadele edecek.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Halit Kurtuluş'u kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki voleybolcu, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe'de yer alacak.

TLF Altekma, Arkas Spor, İzmir Saint Joseph, Bursa BBSK, Akkuş Belediyespor ve ON Hotels Alanya Belediyespor formalarını terleten genç oyuncu, 2021-2022 sezonunda Türkiye Kupası ve TSYD İzmir Voleybol Turnuvası şampiyonlukları elde etti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı

Mahkemeden karar çıktı! Ünlü ismin kaçak iskelesi yıkıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'in Rodrygo için beklediği dev bonservis belli oldu

Büyük sürpriz! Real Madrid 90 milyon euro bedelle satışa koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.