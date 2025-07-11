Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Halit Kurtuluş'u Kadrosuna Kattı

FENERBAHÇE Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Halit Kurtuluş'u kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Halit Kurtuluş'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

HALİT KURTULUŞ'UN BAŞARILARI

2019-2020 sezonunda TLF Altekma ile profesyonel kariyerine adım atarak Arkas Spor, İzmir Saint Joseph, Bursa BBSK, Akkuş Belediyespor ve ON Hotels Alanya Belediyespor formalarını terleten Halit, 2021-2022 sezonunda Türkiye Kupası ve TSYD İzmir Voleybol Turnuvası Şampiyonlukları elde etti.