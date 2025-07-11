Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Halit Kurtuluş'u Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Halit Kurtuluş'u Kadrosuna Kattı
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Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon için Halit Kurtuluş ile anlaştı. Kulüp, oyuncuya 'Ailemize hoş geldin' diyerek başarılar diledi.

FENERBAHÇE Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Halit Kurtuluş'u kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Halit Kurtuluş'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

HALİT KURTULUŞ'UN BAŞARILARI

2019-2020 sezonunda TLF Altekma ile profesyonel kariyerine adım atarak Arkas Spor, İzmir Saint Joseph, Bursa BBSK, Akkuş Belediyespor ve ON Hotels Alanya Belediyespor formalarını terleten Halit, 2021-2022 sezonunda Türkiye Kupası ve TSYD İzmir Voleybol Turnuvası Şampiyonlukları elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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