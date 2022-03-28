Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı: "Nando de Colo'nun çekilen MR'ında sol baldırda kas yaralanması saptanmıştır.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı: "Nando de Colo'nun çekilen MR'ında sol baldırda kas yaralanması saptanmıştır.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı: "Nando de Colo'nun çekilen MR'ında sol baldırda kas yaralanması saptanmıştır. de Colo'nun durumu üç haftalık tedavi sürecinin ardından tekrar değerlendirilecektir." - İSTANBUL
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022
İhlas Haber Ajansı / Spor