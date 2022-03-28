Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı: "Nando de Colo'nun çekilen MR'ında sol baldırda kas yaralanması saptanmıştır. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı: "Nando de Colo'nun çekilen MR'ında sol baldırda kas yaralanması saptanmıştır.

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı:

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı: "Nando de Colo'nun çekilen MR'ında sol baldırda kas yaralanması saptanmıştır.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı: "Nando de Colo'nun çekilen MR'ında sol baldırda kas yaralanması saptanmıştır. de Colo'nun durumu üç haftalık tedavi sürecinin ardından tekrar değerlendirilecektir." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Nando De Colo, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title