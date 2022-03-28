Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı: "Nando de Colo'nun çekilen MR'ında sol baldırda kas yaralanması saptanmıştır. de Colo'nun durumu üç haftalık tedavi sürecinin ardından tekrar değerlendirilecektir." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor