Fenerbahçe, Emre Demir'i Ümraniyespor'a kiraladı
Fenerbahçe Kulübü, 19 yaşındaki futbolcusu Emre Demir'i Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a bir yıllığına kiraladı. Geçtiğimiz sezon Barcelona'dan transfer olan genç oyuncu, Yılport Samsunspor'a da kiralanmıştı.
Fenerbahçe Kulübü, 19 yaşındaki futbolcusu Emre Demir'i Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiraladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen profesyonel futbol takımımızda genç oyuncularımızdan Emre Demir, bir yıllığına Ümraniyespor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Demir, ardından Yılport Samsunspor'a kiralanmıştı. Genç futbolcu, Karadeniz ekibinde 2 maçta toplam 18 dakika sahada kaldı.