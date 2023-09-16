Fenerbahçe, Emre Demir'i Ümraniyespor'a kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, 19 yaşındaki futbolcusu Emre Demir'i Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a bir yıllığına kiraladı. Geçtiğimiz sezon Barcelona'dan transfer olan genç oyuncu, Yılport Samsunspor'a da kiralanmıştı.