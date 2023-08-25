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Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı Kocaelispor'a kiraladı

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Fenerbahçe Kulübü, genç savunma oyuncusu Emir Ortakaya'yı 1. Lig ekibi Kocaelispor'a kiraladığını duyurdu. Geçen sezon Göztepe'de forma giyen Ortakaya, 33 maçta 1 gol kaydetmişti.

Fenerbahçe Kulübü, 19 yaşındaki savunma oyuncusu Emir Ortakaya'yı 1'inci Lig ekibi Kocaelispor'a kiraladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, akademimizden yetişen oyuncularımızdan Emir Ortakaya önümüzdeki sezon Kocaelispor'a kiralanmıştır. Genç oyuncumuza başarılı bir sezon dileriz."

Geçen sezonu bir başka 1'inci Lig ekibi Göztepe'de tamamlayan genç stoper, 33 maçta görev alıp 1 gol kaydetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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