Fenerbahçe, Edson Alvarez'i Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Edson Alvarez'i kiralık olarak renklerine bağladı. Meksikalı futbolcu, sağlık kontrolleri ve resmi transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi.

FENERBAHÇE, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Edson Alvarez'i kiralık olarak renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcunun bonservisini elinde bulunduran İngiltere temsilcisi West Ham United ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Meksikalı oyuncu, sağlık kontrolleri ve resmi transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a davet edildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a davet edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
