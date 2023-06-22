Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu transfer etti

Fenerbahçe, Bosna Hersekli golcü oyuncu Edin Dzeko'yu transfer etti. Dzeko, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-lacivertli formayı giydi ve 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kendisini Fenerbahçe ailesinin bir parçası olarak tanımlayan Dzeko, taraftarlara her maçta en iyisini yapacağı sözünü verdi.

Fenerbahçe'nin transferini KAP'a bildirdiği Bosna Hersekli golcü oyuncu Edin Dzeko, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Edin Dzeko, Ülker Stadyumu'nda Başkan Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve Sportif Direktör Mario Branco eşliğinde 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Sabah erken saatlerde İstanbul'a gelen golcü, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza töreni için geldiği Ülker Stadyumu'nda sarı-lacivertli formayı giydi.

Edin Dzeko: "Muhteşem Fenerbahçe Ailesi'nin bir parçası olduğum için mutlu ve gururluyum"

Kendisini sarı-lacivertli renklere bağladıktan sonra Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulunan Dzeko, transfer konusunda doğru bir karar verdiğini belirterek "Harika duygular yaşıyorum. Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu zaten biliyordum ancak buraya geldikten sonra geçirdiğim kısa sürede çok doğru bir karar verdiğimi anladım ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmaktan dolayı memnun olduğunu da ifade eden Bosna Hersekli golcü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Muhteşem Fenerbahçe ailesinin bir parçası olduğum için mutlu ve gururluyum. Taraftarlarımıza şunu söylemem gerekiyor, oynayacağımız her maçta ve yapacağımız her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapacağım."