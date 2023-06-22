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Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Bosna Hersek'li oyuncu Edin Dzeko'yu 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına devam ediyor.

p> Fenerbahçe, Bosna Hersek'li oyuncu Edin Dzeko'yu 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler de transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezona hızlı başlayan Fenerbahçe, İngiliz oyuncu Ryan Kent'in ardından, Bosna Hersek'li golcü Edin Dzeko'yu da 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Edin Dzeko ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 Avro ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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