Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Bosna Hersek'li oyuncu Edin Dzeko'yu 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-lacivertliler de transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezona hızlı başlayan Fenerbahçe, İngiliz oyuncu Ryan Kent'in ardından, Bosna Hersek'li golcü Edin Dzeko'yu da 2 yıllığına kadrosuna kattı.

"Profesyonel futbolcu Edin Dzeko ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 Avro ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."