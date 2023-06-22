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Fenerbahçe, Edin Dzeko transferi için İstanbul'a geleceğini açıkladı

Fenerbahçe, Edin Dzeko transferi için İstanbul'a geleceğini açıkladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Kulübü, transferi gündemde olan golcü oyuncu Edin Dzeko'nun İstanbul'a geleceğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecektir.' ifadeleri kullanıldı. Son olarak İtalya'nın Inter takımında forma giyen 37 yaşındaki Bosna Hersekli santrforun, ismi transferde bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.

Fenerbahçe Kulübü, transferi gündemde olan golcü oyuncu Edin Dzeko'nun İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak İtalya'nın Inter takımında forma giyen 37 yaşındaki Bosna Hersekli santrforun, ismi transferde bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Edin Dzeko Fenerbahçe İstanbul İtalya Spor Haberler

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