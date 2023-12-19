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Edin Dzeko'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

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Fenerbahçe, tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko'nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı sonrası çekilen MR sonucunda sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko'nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı sonrası çekilen MR sonucunda sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Sarı-laciverli kulüp, yıldız oyuncunun tedavi sürecinin başladığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin tecrübeli Bosnalı futbolcusu Edin Dzeko'nun geçtiğimiz gün antrenman sonrası yaşadığı ağrı nedeniyle çekilen MR sonucuyla ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko'nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Edin Dzeko Futbol Spor Haberler

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