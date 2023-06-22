Fenerbahçe, Edin Dzeko ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, Inter ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko'nun transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolü için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Inter ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko'yu renklerine bağlıyor. 37 yaşındaki Boşnak futbolcu ile ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle: "Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecektir."