Fenerbahçe, Ederson Moraes ile Anlaştı

Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson Moraes’in transferi konusunda Manchester City ile anlaştığını duyurdu. Kaleciyle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı ve yıllık 11 milyon avro ücret ödeneceği belirtildi.

Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson Moraes'in transferi konusunda kendisi ve İngiliz kulübü Manchester City ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, 32 yaşındaki kaleciyle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada Ederson'a yıllık 11 milyon avro ücret ödeneceği aktarıldı.

