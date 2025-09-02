Haberler

Fenerbahçe, Ederson ile Anlaşma Sağladı

Fenerbahçe, Manchester City forması giyen Brezilyalı kaleci Ederson'u transfer etti ve oyuncuyu resmi imzalar için İstanbul'a getirdi.

MANCHESTER City forması giyen Brezilyalı kaleci Ederson ile anlaşan Fenerbahçe, oyuncuyu resmi imzaların tamamlanması için İstanbul'a getirdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Brezilyalı file bekçisi Ederson'un transferi için kulübü Manchester City ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu resmi imzaların tamamlanması için İstanbul'a getirilmiştir"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
