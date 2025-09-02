Fenerbahçe, Ederson ile Anlaşma Sağladı

MANCHESTER City forması giyen Brezilyalı kaleci Ederson ile anlaşan Fenerbahçe, oyuncuyu resmi imzaların tamamlanması için İstanbul'a getirdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Brezilyalı file bekçisi Ederson'un transferi için kulübü Manchester City ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu resmi imzaların tamamlanması için İstanbul'a getirilmiştir"