Fenerbahçe, Dusan Tadic'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe, dün geç saatlerde İstanbul'a getirdiği yıldız oyuncu Dusan Tadic'i kadrosuna kattı. 34 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı ve oyuncuya önümüzdeki 2 sezon için 4 milyon 200 bin avro ödeneceği duyuruldu.