Fenerbahçe, Dünya Down Sendromu Günü'nü unutmadı - Haberler

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Fenerbahçe, Dünya Down Sendromu Günü'nü unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe, Dünya Down Sendromu Günü'nü unutmadı

Fenerbahçeli futbolcular, Dünya Down Sendromu Günü'nde farkındalık oluşturmak için sarı-lacivert çorapları ellerine takarak sahaya çıktı.

Fenerbahçeli futbolcular, Dünya Down Sendromu Günü'nde farkındalık oluşturmak için sarı-lacivert çorapları ellerine takarak sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında Konyaspor maçı öncesi Fenerbahçeli futbolcular seremonide, Türkiye Down Sendromu Derneği (Down Türkiye) tarafından düzenlenen #rengimizbelliolsun kampanyasına destek vererek sarı-lacivert renkteki çorapları ellerine giydi. Sarı-lacivertli futbolcuların bu hareketi tribünlerden yoğun destek gördü. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Dünya Down Sendromu Günü'nü unutmadı

Fenerbahçe, Dünya Down Sendromu Günü'nü unutmadı

Fenerbahçe, Dünya Down Sendromu Günü'nü unutmadı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Down Sendromu, Konyaspor, Türkiye, Spor, Haberler

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