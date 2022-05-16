Fenerbahçe: &quot;Dün akşam Fatih Karagümrük ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nazım Sangare'nin... - Haberler

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Fenerbahçe: "Dün akşam Fatih Karagümrük ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nazım Sangare'nin...

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe: 'Dün akşam Fatih Karagümrük ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nazım Sangare'nin...

Fenerbahçe: "Dün akşam Fatih Karagümrük ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nazım Sangare'nin gerçekleştirilen görüntülemesinde ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme tespit edilmiştir.

Fenerbahçe : "Dün akşam Fatih Karagümrük ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nazım Sangare'nin gerçekleştirilen görüntülemesinde ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme tespit edilmiştir." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Darbe, Spor, Haberler

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