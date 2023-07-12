Fenerbahçe, Dinamo Moskova oyuncusu Sebastian Szymanski ile görüşmelere başladı
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Fenerbahçe, Dinamo Moskova forması giyen orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski ile transfer görüşmelerine başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.
Fenerbahçe, Dinamo Moskova forması giyen orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformuna'na (KAP) bildirdi.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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