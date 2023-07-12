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Fenerbahçe, Dinamo Moskova oyuncusu Sebastian Szymanski ile görüşmelere başladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Dinamo Moskova forması giyen orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski ile transfer görüşmelerine başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe, Dinamo Moskova forması giyen orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformuna'na (KAP) bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Sebastian Szymanski Dinamo Moskova Fenerbahçe Spor Haberler

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