Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına devam etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına devam etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda 0-0'ın rövanşında yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

 - Güncelleme:

Uefa Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda 0-0'ın rövanşında yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. İlk olarak salonda çalışan sarı-lacivertliler, saha antrenmanına ise ısınma ve tam saha koşu ile başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, basın açık bölümde 5'e 2 top kapma çalışması ile güç ve dayanıklılık çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı olduğu bölümde ise Dinamo Kiev maçının taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Nazım Sangare ile ağrıları bulunan yeni transfer Joao Pedro, antrenmanda yer almadı. Teknik direktör Jorge Jesus'un hafta içinde sıkıntı yaşadıklarını söylediği Joshua King, Arda Güler ve Osayi-Samuel ise antrenmana katıldı.

Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Dinamo Kiev ile oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirecek.

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev Fenerbahçe Ukrayna Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title