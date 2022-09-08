Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ardından - Jorge Jesus (1)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında konuk ettiği Dinamo Kiev'i 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, takımının sonuna kadar savaşarak galip geldiğini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, Dinamo Kiev'in ilk yarıda çok fazla taktik faul yaparak kendilerini durdurmayı amaçladığını belirtti.

Rakip kalecinin 25. dakikada zaman geçirmeye başladığını vurgulayan Jesus, " Dinamo Kiev'in ilk yarıda yapmak istediği şey, taktik faullerle bizi durdurmaktı. 10. dakikada 8 faul yapmışlardı. 25. dakikada kalecileri vakit geçirmeye başladı. Futbolda böyle olmaması lazım. Ukrayna'da böyle mi bilmiyorum ama oyuncuların böyle yapmaması gerekiyor. Takımım sonuna kadar savaştı ve kazandı." diye konuştu.

Lucescu'ya saygı duyduğunu aktaran Jesus, deneyimli çalıştırıcının Fenerbahçe'nin faullü oynadığı yönündeki açıklamasına ise şu yanıtı verdi:

"Lucescu, teknik direktör olarak kalitesini göstermiş bir isim. Ona şöyle bir tavsiyede bulunabilirim; maçın istatistiklerine bakabilir. Onların sağlık ekibi 8 kere sahaya girdi. Dinamo Kiev sürekli Fenerbahçe oyuncularını faulle durdurmaya çalıştı. Kalecileri sürekli yerdeydi. O maçı nasıl görüyor bilmiyorum ama fikrine saygı duyuyorum. İstatistiklere bakınca yanıldığını görecektir."

Duran toplara çok fazla çalıştıklarını aktaran 68 yaşındaki çalıştırıcı, "Futbolda 5 an vardır, bunlardan biri duran toplar ve biz bunlara çok çalışıyoruz. Biliyoruz ki Attila Szalai ile Gustavo Henrique uzun boylu ve duran toplarda onlara problem yaşatabilirdi. Bunu çalışmıştık ve sahada uyguladık. Gustavo bugün ofansif duran toplarda bizim için belirleyici oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Hakemin de Dinamo Kiev'in sert oyununa izin verdiğini dile getiren Portekizli teknik adam, şunları kaydetti:

"Lucescu ile maç sonunda konuşmadım. Kendisini göremedim bile ama görseydim de konuşmazdım zaman geçirme konusunu. Lucescu'yu anlayabiliyorum. Fenerbahçe'yi ofansif olarak durdurmak için agresif oynamaları gerekiyordu. Stratejileri buydu. Hakem de buna izin verdi. Benim bu konuyla ilgili yapabileceğim yorum yok. Ben kendisinin düşüncesinin tersini düşünüyorum. Kiev 20 küsür faul yaptı, bizim de buna adapte olmamız gerekiyordu. Biz de aynı böyle yaptık. İlk kalemize gelen şut gol oldu. Bu da gösteriyordu ki maç boyunca Dinamo Kiev savunma yaptı. Top yüzdemize bakarsanız da bunu görebilirsiniz. Bu normal çünkü biz onları bunu yapmaya ittik. Şimdi yapmamız gereken şey Rennes maçını düşünmek."

"Grubun favorisi biz değiliz"

Jorge Jesus, grubun favorisinin Fenerbahçe olmadığını söyledi.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da son dönemde başarılı olamadığını vurgulayan Jesus, "Şampiyonlar Ligi elemlerinde onlara karşı oynadığımız maçlarda kazanıp tur atlayacağımızı düşünüyorduk ama olanları biliyorsunuz. Bir cevap vermek istedik ve verdik. Onlar kadar güçlü olduğumuzu gösterdik. Grubun favorisi Dinamo Kiev ve Rennes. Fenerbahçe, Avrupa'daki güçlü imajını son yıllarda kaybetti. İlk amacımız bunu toparlamak. Bu gruptan çıkmak için şansımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Maç sonunda rakip kaleciye tepki gösterdiğini anlatan Jesus, "Kendisine sözlerle değil ama el işaretleriyle 'İstediğin kadar yerde yatabilirsin, istersen 1 saat yat, artık önemi yok.' demek istedim. Rakibi durdurmak için savunma var. Bu tarz hareketler yapmanıza gerek yok. Artık üst seviye turnuvalarda bu tarz hareketler kullanılmıyor. Ancak ikinci ve üçüncü seviye turnuvalarda bunları görebilirsiniz. Kendisi harika bir kaleci. Ne kendisinin ne Dinamo Kiev'in bu hareketleri yapmasına gerek yok. Oyuna ve seyirciye saygı duyması gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.