Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek - Haberler

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Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek

Fenerbahçe'nin Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçını, İtalya Futbol Federasyonundan Massimiliano Irrati yönetecek.

Fenerbahçe'nin Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçını, İtalya Futbol Federasyonundan Massimiliano Irrati yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Irrati düdük çalacak.

Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Domenico Rocca yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Gianluca Manganiello olacak.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev Fenerbahçe Ukrayna Spor Haberler

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