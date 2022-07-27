Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçından notlar

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, eşleşmenin ilk maçına göre 11'inde zorunlu tek değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta sakatlık yaşayan Serdar Aziz'in yerine Marcel Tisserand'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

68 yaşındaki çalıştırıcı, kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsü Bright Osayi-Samuel, Marcel Tisserand, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluştu. Savunmanın önünde Willian Arao'yu oynatan Jesus, orta alanın sağında İrfan Can Kahveci solunda ise Diego Rossi'ye şans verdi. Orta alanın ortasında İsmail Yüksek görev alırken, forvette Joshua King ve Enner Valencia gol ayakları oldu.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Dimitris Pelkas, Lincoln Henrique, Serdar Dursun, Bruma, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Filip Novak, Burak Kapacak ve Emre Mor, yedek soyundu.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında 2 futbolcusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Dinamo Kiev'e karşı kadroda yer almadı.

Kiev aynı kadro

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, rövanş maçında değişikliğe gitmedi.

Eşleşmenin ilk maçındaki kadroyu bozmayan Rumen teknik adam, aynı 11'i sahaya sürdü.

Tribünler tamamen doldu

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, marş ve tezahüratlarla karşılaşmayı bekledi.

Tribünlerin tamamını dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, ısınma sırasında tek tek oyunculara destek oldu.

Minik Fenerbahçeliler, futbolcularla el ele seremonide

Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonunda iç sahada oynayacağı maçlar öncesinde düzenlenecek seremonide taraftarların çocukları yer alacak.

Bu kapsamda sezonun Kadıköy'deki ilk maçında Dinamo Kiev karşılaşmasının seremonisinde Fenerbahçeli ünlü isimlerin çocukları, futbolcularla seremonide buluştu.

Ayrıca hastanede tedavisi devam eden lösemili bir çocuk, çevrim içi olarak futbolcularla birlikte sahaya çıktı.

Öte yandan Dinamo Kievli futbolcular, sahaya sırtlarında Ukrayna bayrağı ile geldi.