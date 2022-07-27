Fenerbahçe attı, İtalyan hakem vermedi! Kadıköy'de büyük tepki var

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, 0-0 biten ilk karşılaşmanın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Exxen platformundan canlı yayınlanan mücadelede temsilcimize tur için galibiyet gerekiyor.

FENERBAHÇE'NİN SAVUNMASINDAKİ EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Sarı-lacivertli ekipte Dinamo Kiev maçı öncesi savunmadaki eksikler can sıktı. Güney Koreli stoper Kim Min-jae, transfer görüşmeleri sebebiyle Dinamo Kiev maçlarının kadrosuna yazılmamıştı. İlk maça 11'de başlayan ve sakatlanarak 2. yarıya çıkamayan Serdar Aziz'in de oynayamamış olması, bu bölgede teknik direktör Jorge Jesus'u sıkıntıya soktu. Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yokluğunda Marcel Tisserand ve Attila Szalai dışında asıl bölgesi stoper olan futbolcu bulunmuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe : Altay, Osayi, Szalai, Tisserand, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan Can, King, Valencia, Rossi

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin

CANLI ANLATIM

Dakika 30: Dinamo Kiev etkili geldi, tek paslarla sağ kanattan ceza alanına girip ceza alanına giren Viktor Tsigankov, Altay'ı geçemedi.

Dakika 22: Üst üste pozisyonlar kaçıyor! Arao'nun pasında King kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak isabet bulamadı. Pozisyonun devamında Valencia dar açıdan kaleyi denedi ancak kaleci başarılı.

Dakika 14: Fenerbahçe yine etkili geldi! Rossi'nin soll çaprazdan yaptığı ortaya kafayı vuran Valencia, çerçeveyi bulamadı.

Dakika 10: İsmail Yüksek orta alanda topu kazanıp Rossi'ye aktardı, Rossi topu istediği gibi sürükleyemeyince Kiev savunması araya girdi.

Dakika 9: Enner Valenica'nın sol kanattan çevirdiği topu Joshua King ağlara gönderdi ancak top ağlara buluştuğunda hakem golü faul gerekçesiyle iptal etti.

Dakika 6: Fenerbahçe etkili geldi! Arao'nun klas ara pasıyla boş alan bulan Osayi-Samuel'in sağ çaprazdan vuruşu savunmada kaldı.

Dakika 2: Çok net kaçtı! İsmail'in uzaktan şutunda topu önünde bulan Rossi'nin vuruşu direğin yanından auta gitti.