Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçına hazır Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta mücadelesinde yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta mücadelesinde yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel ve bireysel organizasyonlar üzerinde duruldu. Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Dinamo Kiev karşılaşması, saat 19.45'te başlayacak. Spor Kaynak: AA / Emre Doğan Dinamo Kiev Fenerbahçe Ukrayna Spor Haberler

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