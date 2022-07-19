Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı için Polonya'ya gitti Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yarın deplasmanda yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçı için Polonya'ya gitti. Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yarın deplasmanda yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçı için Polonya'ya gitti. Kulübün Can Bartu Tesislerinde, sabah son antrenmanlarını yapan sarı-lacivertliler, buradan maçın yapılacağı Polonya'ya gitmek üzere havaalanına geçti. Takım otobüsüyle Sabiha Gökçe Havalimanı Genel Havacılık'a ulaşan ekip, saat 13.00'de kalkan özel uçakla maçın oynanacağı Polonya'ya gitti. AA / Murat Kaya - Spor Spor Güncel Haberler

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