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Fenerbahçe-Dinamo Kiev

Fenerbahçe-Dinamo Kiev

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev arasında yapılacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Domenico Rocca (İtalya)Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Tisserand,...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev arasında yapılacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Domenico Rocca (İtalya)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Tisserand, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Arao, İrfan Can Kahveci, King, Rossi, Valencia

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Verbic, Buyalskiy, Besedin???????

AA / Murat Kaya - Spor

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