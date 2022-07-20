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Fenerbahçe-Dinamo Kiev

AA - Süha Gür - Spor
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Fenerbahçe-Dinamo Kiev

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: MiejskiHakemler: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Söderqvist (İsveç)Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Sydorchuk,...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Miejski

Hakemler: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Söderqvist (İsveç)

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov, Verbic, Buyalskiy, Besedin

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Arao, İrfan Can Kahveci, King, Rossi, Valencia

AA / Süha Gür - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev Fenerbahçe İsveç Spor Haberler

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