Fenerbahçe-Dinamo Kiev
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: MiejskiHakemler: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Söderqvist (İsveç)Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Sydorchuk,...
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Miejski
Hakemler: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Söderqvist (İsveç)
Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov, Verbic, Buyalskiy, Besedin
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Arao, İrfan Can Kahveci, King, Rossi, Valencia
AA / Süha Gür - Spor