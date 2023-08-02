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Fenerbahçe, Diego Rossi'nin transferi için Columbus Crew Kulübü ile görüşmelere başladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi'nin transferi için Columbus Crew Kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla duyurdu.

Fenerbahçe, Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi'nin transferi için Columbus Crew Kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Diego Martin Rossi Marachlian'ın, ABD'nin Columbus Crew Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

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