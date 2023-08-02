Fenerbahçe, Diego Rossi'nin transferi için Columbus Crew Kulübü ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe, Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi'nin transferi için Columbus Crew Kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla duyurdu.