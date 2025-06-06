Fenerbahçe, Devin Özek'i Futbol Direktörü Olarak Atadı

Fenerbahçe, Devin Özek'i Futbol Direktörü Olarak Atadı
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Fenerbahçe, Alman futbolunun yükselen değeri Devin Özek'i futbol direktörü olarak görevlendirdi. Ayrıca Okan Özkan, futbol koordinatörü olarak atandı. Kulüp, futbol yönetiminde reorganizasyona gitti.

Fenerbahçe, Devin Özek'in futbol direktörü olarak görev alacağını açıkladı. Sarı-lacivertliler ayrıca Okan Özkan'ın ise futbol koordinatörü görevine getirildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Futbol A Takımı'nın daha etkin ve verimli bir yönetim yapısına kavuşturulması amacıyla bir reorganizasyon çalışmasını hayata geçirmiştir. Bu kapsamda, Alman futbolunun yükselen değerlerinden biri olan ve Bayer 04 Leverkusen'in şampiyonluğa ulaştığı ve Avrupa futbolunda parladığı tarihi sezonunda önemli roller üstlenen Devin Özek, Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Direktörü olarak görevlendirilmiştir. Yedi yılı aşkın süredir kulübümüz bünyesinde farklı departmanlara değer katan ve son iki sezondur Sportif Direktör Yardımcılığı görevini üstlenen Okan Özkan ise, Futbol Koordinatörü görevine getirilmiştir. Her iki isim de Futbol Şubesi çatısı altında birlikte çalışacaktır. Devin Özek'e, büyük Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyor, kendisine ve yıllardır bu ailenin bir parçası olan Okan Özkan'a üstlendikleri bu yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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