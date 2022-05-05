Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Öte yandan Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığını üstlendiği dönemde hakemliği askıya alınan Fırat Aydınus, Sabri Çelik döneminde görevine geri döndü. Aydınus, 36'ncı haftada Medipol Başakşehir - Galatasaray mücadelesinde görev alacak.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:YARIN20.00 Atakaş Hatayspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan20.00 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan7 MAYIS CUMARTESİ16.00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: Ali Şansalan16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Fırat Aydınus19.00 Adana Demirspor - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk8 MAYIS PAZAR16.00 Altay - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Kaya19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Arda Kardeşler9 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor