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Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak

Öte yandan Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığını üstlendiği dönemde hakemliği askıya alınan Fırat Aydınus, Sabri Çelik döneminde görevine geri döndü. Aydınus, 36'ncı haftada Medipol Başakşehir - Galatasaray mücadelesinde görev alacak.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

20.00 Atakaş Hatayspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

20.00 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan

7 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: Ali Şansalan

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Fırat Aydınus

19.00 Adana Demirspor - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

8 MAYIS PAZAR

16.00 Altay - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Kaya

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

9 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Arda Kardeşler, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Haberler

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