Fenerbahçe Derbisini Abdulkadir Bitigen Yönetecek
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Süper Lig'in 37'nci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Süper Lig'in 37'nci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde;
YARIN16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Volkan Bayarslan19.00 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Cihan Aydın19.00 Adana Demirspor - Başakşehir: Erkan Özdamar19.00 Ümraniyespor- Giresunspor: Zorbay Küçük19.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
4 HAZİRAN PAZAR
19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
Sizce #Fenerbahçe 'de kaçan şampiyonluğun sorumlusu kim?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor