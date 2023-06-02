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Fenerbahçe Derbisini Abdulkadir Bitigen Yönetecek

Fenerbahçe Derbisini Abdulkadir Bitigen Yönetecek

Spor Haberleri

Süper Lig'in 37'nci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig'in 37'nci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde;

YARIN

16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Volkan Bayarslan

19.00 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor - Başakşehir: Erkan Özdamar

19.00 Ümraniyespor- Giresunspor: Zorbay Küçük

19.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

4 HAZİRAN PAZAR

19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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