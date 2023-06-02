Süper Lig'in 37'nci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig'in 37'nci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde;

YARIN

4 HAZİRAN PAZAR

19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023