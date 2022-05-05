Fenerbahçe, derbinin taktiğini çalıştı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Öte yandan Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edilirken, Kim Min-Jae günü takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın saat 17.45'te Ülker Stadyumu'nda basına ve taraftara açık şekilde sürdürecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor