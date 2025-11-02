Fenerbahçe Derbide Geri Dönüşle Beşiktaş'ı Yenir

Fenerbahçe, derbide konuk olduğu Beşiktaş'ı 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, geriden gelerek 3 puana ulaştı. Müsabakanın 22 dakikasında 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler 32 ve 45+3'te bulduğu gollerle soyunma odasına eşitlikle girdi. Teknik Direktör Domenico Tedesco, 1 kişi eksik olan rakibine karşı ikinci yarıda hücumda üst üste hamleler yaptı. 83. dakikada galibiyet golünü bulan Fenerbahçe, derbiyi 3-2 kazanarak puanını 25'e yükseltti.

Fenerbahçe, ezeli rakibi karşında geriye düştüğü bir maçı son olarak 29 Nisan 2012'de Süper Final'de kazanmıştı. - İSTANBUL