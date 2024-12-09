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Fenerbahçe Derbide Beşiktaş'a Yenildi, Galatasaray Farkı 6'ya Çıkardı

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Galatasaray ise Sivas'ta kazanarak puanını 38'e yükseltti ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'nin derbide Beşiktaş'a mağlup olması, Galatasaray'ın da Sivas'ta kazanmasıyla sarı-kırmızılılar puan farkını 6'ya çıkardı.

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta bugün oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı. Haftanın açılış maçında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak bu sezonki 7. beraberliğini aldı. Haftanın en önemli maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşırken, ev sahibi mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Lider Galatasaray, Sivasspor deplasmanında geriye düşmesine rağmen 3-2'lik sonuçla hanesine 3 puan yazdırdı. Üst sıraları zorlayan iki ekibin karşılaşmasında Eyüpspor, Samsunspor'u farklı mağlup etti. Galatasaray puanını 38'e yükseltirken, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkardı.

Küme düşme hattında yer alan takımlardan Alanyaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor mağlubiyet yaşarken, Bodrum FK haftayı BAY geçen ekip oldu.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-2

Konyaspor - Antalyaspor: 1-1

Göztepe - Adana Demirspor: 3-1

Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-0

Eyüpspor - Samsunspor: 3-0

Sivasspor - Galatasaray: 2-3

Kayserispor - Alanyaspor: 2-0

Başakşehir - Hatayspor: 3-0

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: 1-0 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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