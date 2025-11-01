Haberler

Fenerbahçe, Derbide Beşiktaş'a Konuk Oluyor

Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Deplasmandaki derbi müsabakası Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe, 10 maçta elde ettiği 22 puanla 3. sırada yer alıyor ve zorlu derbiden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Sakatsız bir kadro ile sahaya çıkması beklenen Fenerbahçe'de bazı oyuncular kart sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın derbi maçta Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Hakem Ali Yılmaz'ın yöneteceği 90 dakikada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev alacak.

Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, 3. sırada bulunuyor.

Fatih Karagümrük müsabakasının ardından Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla ayrılan Fenerbahçe, bu sezon teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından ilk kez üst üste 2 lig maçında galibiyete uzandı.

Sarı-lacivertli ekipte hedef, Beşiktaş deplasmanından da galibiyetle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmamak.

Fenerbahçe'de sakat oyuncu yok

Fenerbahçe'de Beşiktaş mücadelesi öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.

Sakatlığını atlatıp bir süredir takımla çalışan Mert Hakan Yandaş'ın yarınki derbide kadroda olması beklenmiyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan ancak Stuttgart maçıyla formasına kavuşan Jhon Duran ise derbi kadrosunda yer alacak.

Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise henüz affedilmedi. Bu iki isim, Beşiktaş karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

Sadettin Saran'ın ilk derbi heyecanı

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa getirilen Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün başında ilk derbi heyecanını yaşayacak.

Saran'ın göreve gelmesinin ardından 4 lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, ligdeki son 4 maçından 10 puanla ayrıldı.

2 isim kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 2 oyuncu, kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde oynadıkları maçlarda 3'er sarı kart gören İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde, Beşiktaş derbisinde kart görmeleri durumunda iç sahada Kayserispor ile yapılacak müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
