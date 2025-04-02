Fenerbahçe Derbi İçin Stadında
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile karşılaşmak üzere Ülker Stadyumu'na geldi. Takım, hazırlıklarını tamamlayarak stadyuma yoğun güvenlik önlemleri altında giriş yaptı.
- Fenerbahçe, derbi için stada geldi
İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk edecek olan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'na geldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, sahasında saat 20.45'te Galatasaray ile karşılaşacak. Derbinin hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılarak mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi.
Fenerbahçe takım otobüsü, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ÖZTAŞ - Spor