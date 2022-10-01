Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın akşam deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın akşam deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldı ve 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler, antrenman sonrası tesislerde kampa girdi. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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