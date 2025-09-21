Fenerbahçe Deplasmanda Kasımpaşa ile Berabere Kaldı

Haberler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak sezonun üçüncü beraberliğini aldı. Geçtiğimiz hafta Corendon Alanyaspor ile de 2-2 berabere kalmıştı.

Söz konusu mücadelenin ardından bu kez ligin 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan sarı-lacivertli ekip, bu kez de 1-1'lik beraberlik sonucu rakibiyle puanları paylaştı.

Fenerbahçe, Göztepe ve Alanyaspor maçlarının ardından bu sezonki üçüncü beraberliğini aldı. - İSTANBUL

