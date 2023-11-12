Fenerbahçe, deplasmanda kalesini gole kapattı

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 6 deplasman maçında da kalesini gole kapattı. Son olarak Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 6 deplasman maçında da kalesini gole kapattı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu maçla birlikte bu sezon deplasmandaki 6. karşılaşmasına çıktı. Fenerbahçe dış sahada Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Pendikspor'u mağlup ederken, Adana Demirspor ile berabere kaldı. Fenerbahçe bu mücadelelerde savunmadaki başarılı performansıyla da dikkat çekti. Kanarya oynadığı 6 müsabakada da kalesinde gol görmedi. - İSTANBUL