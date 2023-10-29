Fenerbahçe, deplasmanda kalesini gole kapattı

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 5 deplasman maçında da kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler, Pendikspor'u 5-0 mağlup ederek bu sezonki 5. deplasman galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 5 deplasman maçında da kalesini gole kapattı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu maçla birlikte bu sezon deplasmandaki 5. karşılaşmasına çıktı. Fenerbahçe dış sahada Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Pendikspor'u mağlup ederken, bu mücadelelerde savunmadaki başarılı performansıyla da dikkat çekti. Kanarya oynadığı 5 müsabakada da kalesinde gol görmedi. - İSTANBUL