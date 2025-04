Fenerbahçe'den zirve yarışında kritik puan kaybı

Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u ağırladı. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ile Süleyman Özay yaptı. Mücadelede 2 kez geriye düşen Fenerbahçe, 3-2 öne geçse de skoru koruyamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından puanı 72 olan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kaldı.

TARAFTARDAN YÖNETİME PROTESTO

Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor'un skoru 3-3'e getirmesinin ardından yönetime tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, 'Ali Koç istifa' ve 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundular. Bu tepki maçın bitiş düdüğünün ardından da devam etti.

SARI-LACİVERTLİLER, KADIKÖY'DE SON 3 MAÇIN 2 TANESİNİ KAZANAMADI

Sarı-lacivertliler, iç sahada oynadığı son 3 Süper Lig maçında sadece 1 galibiyet aldı. Fenerbahçe bu maçların 2 tanesinden beraberlikle ayrıldı. Bu süreçte Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, Samsunspor ile 0-0, Kayserispor maçında ise 3-3 berabere kaldı.

FENERBAHÇE SON 4 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta kalesini gole kapatamadı. Son olarak Samsunspor maçında kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı Bodrum FK, Trabzonspor, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında toplam 7 gol yedi. Kayserispor maçından önce ligin en az gol yiyen takımı olan Fenerbahçe, kalesinde 3 gol görerek bu unvanına da kaybetti.

SARI-LACİVERTLİ EKİP, JORGE JESUSLU SEZONUNUN BENZERİNİ YAŞIYOR

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Jorge Jesuslu dönemin benzerini yaşıyor. İki Portekizli teknik adamı da aynı dönemlerde Kadıköy'de yaşanan puan kayıpları zirveden uzaklaştırdı. 2022-23 sezonunda Jorge Jesus yönetiminde ligin ikinci devresinde sahasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe, İstanbulspor ile 3-3 berabere kalmıştı. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu sezon aynı dönemlerde evinde Samsunspor ile 0-0 ve Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak zirve yarışında önemli yara aldı.

TALISCA'DAN SON 4 MAÇTA 7 GOL

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, son 4 maçta 7 gol attı. Talisca, Kayserispor karşısında 2 gol atsa da bu goller galibiyet için yeterli olmadı. Brezilyalı futbolcu, Trabzonspor maçında hat-trick yaparken Bodrum FK ve Sivasspor maçında 1'er gol attı.

Öte yandan Talisca'nın ligdeki toplam gol sayısı ise 8 oldu.

DIEGO CARLOS 2,5 AY SONRA TEKRAR SAHADA

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, 5 Şubat tarihinde oynanan Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor FK karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edememişti. Uzun süre sahalardan uzak kalan savunma oyuncusu 2,5 aylık aranın ardından formasına kavuştu. 32 yaşındaki oyuncu Kayserispor karşısında ilk 11'deki yerini aldı.

JOSE MOURINHO: HATALARIN BEDELİNİ ÖDEDİM

Kayserispor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından yaptıkları hataların bedelini ödediklerini söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Şanssızdık, hatalar yaptık ve hataların bedelini ödedik. Şampiyonluk yarışını konuşmak istesem çok uzun bir hikaye olur. Bu konuyu şu anda konuşmamayı tercih ediyorum" dedi.

Puan kaybından dolayı sorumluluk hissettiğini aktaran Portekizli teknik adam, "Kendimi her gün analiz ediyorum ve daha iyi olmaya çalışıyorum. Kazanmak veya kaybetmek bu yaklaşımımı değiştirmiyor. Bu kültürde siyah ve beyaz var. 4-5 maç kazanınca en iyi teknik direktör ve oyuncular oluyorsunuz. İşler kötü gidince en kötü teknik direktör ve futbolcular oluyor. Benim kültürüm bu değil. Ben daha dengeli biriyim. Sonuçtan dolayı üzgünüm ve sorumluluk hissediyorum. Sonuçlara göre daha mutlu veya daha sinirli oluyorum. Bununla ilgili yaklaşımımla ilgili bir şey değişmiyor" ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI: TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM

Fenerbahçe taraftarından özür dileyen Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Teknik kadromuz ve yönetimimizle biz bir aileyiz ve aile olarak bu puan kaybıyla alakalı taraftarımızdan özür dileriz. Taraftarımız bilsinler biz gecemizi gündüzümüzü Fenerbahçe için harcayan Fenerbahçe gönüllüleriyiz. Olmayınca olmuyor çok fırsat kaçırdık. Futbol bu maçta berabere bitebiliyor. Bu puan kaybı bizim için çok yıkıcıydı. Düşündüğüm zaman iyi bir kadro oluşturduk. Ciddi emek verdik. Kadromuzun gücü ve teknik direktörümüzün gücü olsun her şeyi yaptık. Her şeyi yapmamıza rağmen de futbol bu her şey sahada belli oluyor. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Taraftarımıza tepkilerinde saygı duyuyoruz. Kendi yorumları ve kendi açılarından haklılar. 6 hafta var, şansımız zor gözüküyor ancak mücadelemiz devam ediyor" sözlerini kullandı.