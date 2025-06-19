Fenerbahçe'den Yardımcı Antrenör İddialarına Yalanlama

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Fenerbahçe, Futbol Direktörü Devin Özek'in ekibinde yardımcı bir isimle görüşmelerin yapıldığı yönündeki iddiaları reddetti. Kulüp, bu konudaki spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Fenerbahçe : "Futbol Direktörümüz Devin Özek'in ekibinde çalışmak üzere bir yardımcı önerdiği ve bu doğrultuda bir isimle görüşmelerin başladığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün bu yönde herhangi bir planlaması veya tasarrufu bulunmamaktadır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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