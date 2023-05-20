Fenerbahçe'den Trabzonspor'a kınama!

Fenerbahçe, son oynanan Trabzonspor maçında sosyal medyaya yansıyan Samet Akaydin ile ilgili bordo-mavili kulübün yaptığı açıklamalara karşı kınama mesajı yayımladı.

Fenerbahçe, son oynanan Trabzonspor maçında sosyal medyaya yansıyan Samet Akaydin ile ilgili bordo-mavili kulübün yaptığı açıklamalara karşı kınama mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın Trabzonspor ile oynadığı maçın ardından sosyal medya gündemine düşen futbolcumuz Samet Akaydin ve Trabzonsporlu oyuncu Trezeguet'in görüntüsü üzerine Trabzonspor Kulübü'nün yaptığı paylaşım üzerine bu açıklamayı yapıyoruz.

Dün geç saatlerde gündeme düşen ilgili video üzerine futbolcumuz ile görüşme yapılmış, olayın kesinlikle yansıtıldığı gibi olmadığı, kamera açısı üzerinden kamuoyunu manipülasyon ve aldatma yapıldığı futbolcumuz tarafından net bir dille açıklanmıştır. Nitekim farklı görüntü açılarından konunun oyuncunun üzerine tükürmek ile alakasının olmadığı "gören her göz" tarafından açıkça anlaşılmaktadır. Futbolcumuz Samet Akaydin'in konu ile ilgili bu sabah resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayı yeniden tüm kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunuyor;

Manipülatif bir görüntü üzerinden oluşan yalan yanlış gündeme dair Trabzonspor Kulübü'nün yaptığı sporun dostluk, sevgi ve saygı yaklaşımından uzak, bir futbolcuyu haksız yere hedef alan bu ayrıştırıcı, önyargılı yaklaşımını kınıyoruz" denildi.

Samet Akaydin'den açıklama

Devre arasında Adana Demirspor'dan kadroya katılan savunma oyuncusu Samet Akaydin ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum." - İSTANBUL