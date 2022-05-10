Fenerbahçe'den TFF'ye tepki

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Trabzonspor - Altay maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na almasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin TFF'ye tepki gösterdiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklama ile 37'nci hafta Trabzonspor-Altay maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı kamuoyuna duyurulmuştur.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolu adına doğruları vurgulamaktan vazgeçmeyeceğimizi, bu konu vesilesiyle bir kez daha dile getirmek istiyoruz."

Demirören Haber Ajansı / Spor