Fenerbahçe'den TFF seçimi hakkında açıklama Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'den TFF seçimi hakkında açıklama Açıklaması

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den TFF seçimi hakkında açıklama Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, bugün başkanlığa seçilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin tebrik etti.

Fenerbahçe Kulübü, bugün başkanlığa seçilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin tebrik etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, TFF yönetiminin her kulübe eşit mesafede olmasına vurgu yapıldı.

İmtiyazsız bir futbol ortamı oluşturulması talep edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı ve yönetim kurulu bugün itibarıyla netleşmiştir. Yeni başkan Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunun öncülüğünde; son birkaç yıldır yaşanan, geçen sene zirveye çıkan adaletsizliğin Türk futbolunda son bulmasını, TFF çatısı altında görev alan tüm kişilerin, istisnasız şekilde ve ciddi bir sorumlulukla her kulübe eşit mesafede durmasını, sahada mücadele eden tüm takımlara, futbolun kuralları ve hak, emek, alın teri gibi manevi kavramlar esas alınarak yüzde yüz tarafsızlıkla yaklaşmasını, mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız, tarafsız bir futbol ortamının tesis edilmesini talep ediyor; göreve yeni başlayan TFF başkanı ve yönetim kurulunun Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyoruz."

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title