Fenerbahçe'den TFF seçimi hakkında açıklama Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, bugün başkanlığa seçilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin tebrik etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, TFF yönetiminin her kulübe eşit mesafede olmasına vurgu yapıldı.

İmtiyazsız bir futbol ortamı oluşturulması talep edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı ve yönetim kurulu bugün itibarıyla netleşmiştir. Yeni başkan Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunun öncülüğünde; son birkaç yıldır yaşanan, geçen sene zirveye çıkan adaletsizliğin Türk futbolunda son bulmasını, TFF çatısı altında görev alan tüm kişilerin, istisnasız şekilde ve ciddi bir sorumlulukla her kulübe eşit mesafede durmasını, sahada mücadele eden tüm takımlara, futbolun kuralları ve hak, emek, alın teri gibi manevi kavramlar esas alınarak yüzde yüz tarafsızlıkla yaklaşmasını, mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız, tarafsız bir futbol ortamının tesis edilmesini talep ediyor; göreve yeni başlayan TFF başkanı ve yönetim kurulunun Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyoruz."