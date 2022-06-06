Fenerbahçe'den, TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi hakkında açıklama - Haberler

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Mehmet Büyükekşi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Son olarak bugünkü açıklamasının bir bölümünde 'TFF'ye baskı kurmak, kulüp stratejinizin bir parçası olabilir' diyen Sayın Mehmet Büyükekşi'ye; Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolu ve TFF odağındaki yaklaşımımızın; "hiçbir şart altında kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık gösterilmemesi, her kulübe eşit mesafede durulması" olduğunu, kısa bir medya taraması ile görebileceğini vurgulamak isteriz. Eğer bu açıklamamıza yanıt verilecek ise bunun yukarıda sorduğumuz sorulara da cevap olacak nitelikte bir açıklama olmasını önemle rica ederiz."

Demirören Haber Ajansı / Spor