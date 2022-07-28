Fenerbahçe'den "Putin" tezahüratı açıklaması: "Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Kulübü olarak...
Fenerbahçe'den "Putin" tezahüratı açıklaması: "Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz.
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Fenerbahçe'den "Putin" tezahüratı açıklaması: "Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz."