Fenerbahçe'den "Putin" tezahüratı açıklaması: "Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Kulübü olarak... - Haberler

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Fenerbahçe'den "Putin" tezahüratı açıklaması: "Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Kulübü olarak...

Fenerbahçe'den 'Putin' tezahüratı açıklaması: 'Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Kulübü olarak...

Fenerbahçe'den "Putin" tezahüratı açıklaması: "Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz.

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Fenerbahçe'den "Putin" tezahüratı açıklaması: "Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz."

AA / Süha Gür - Spor

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