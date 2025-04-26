Fenerbahçe'den Stadyum Yenileme Projesi: Kapasite 64 Bin 160 Olacak

- Fenerbahçe, stat yenileme projesini açıkladı

Stadyumda kapasite 64 bin 160'a çıkarılacak

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda stadyum yenileme projesi duyurulurken, kapasitenin 64 bin 160'a çıkarılacağı açıklandı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, stadyum projesiyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Seyirci sayısının artırılmasının ilk hedef olduğunu belirterek, yapılan sunumda Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin kapasitesinin 64 bin 160'a çıkarılacağı belirtildi. Bu projede stadyum çatısı havaya kaldırılacak ve kale arkası tribünlerine ek kat eklenecek. Proje hakkında konuşan Hamdi Akın şu ifadeleri kullandı:

"2026 Nisan'da başlamayı düşünüyoruz. Nisan ayında başlayıp 4-5 aya ihtiyacımız var. Çelik konstrüksiyon dışarıda başlayacak. Bir yerde depolanacak. Krikolarla çatı kalktıktan sonra pat diye onları monte edeceğiz. 4 ay gibi görünecek ama 1-1.5 sene sürecek. Montajı 4 ay sürecek."