Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz'in kasığında 3. derece yırtık tespit edildi - Haberler

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Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz'in kasığında 3. derece yırtık tespit edildi

AA - Murat Kaya - Spor
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Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz'in kasığında 3. derece yırtık tespit edildi

Fenerbahçe Kulübü, futbolcusu Serdar Aziz'in sol uyluk kasık bölgesinde 3. derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, futbolcusu Serdar Aziz'in sol uyluk kasık bölgesinde 3. derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından "Geçmiş olsun Serdar Aziz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Serdar Aziz'in bugün Acibadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3. derece yırtık ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Serdar Aziz, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaştığı ve 0-0 biten maçın ikinci yarısına çıkamamıştı.

AA / Murat Kaya - Spor

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