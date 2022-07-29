Fenerbahçe'den sakat oyuncularla ilgili bilgilendirme Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında sakatlık yaşayan oyuncuların sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında sakatlık yaşayan oyuncuların sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Kiev maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun kasığında zorlanma olduğu, İrfan Can Kahveci'de ise darbeye bağlı zorlanma tespit edildiği belirtildi. Ayrıca Joshua King'in burkulma, Altay Bayındır'ın ise diz travması yaşadığı açıkladı. Öte yandan yeni transfer Joao Pedro'nun ise üst adalesinde yırtık tespit edildi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, futbolcuların tedavilerine başlandığı ifade edildi. Demirören Haber Ajansı / Spor UEFA Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev Fenerbahçe Kiev Spor Haberler

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